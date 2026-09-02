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Царьград

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Пермский край пережил резкое похолодание и обильные осадки в августе

Пермский край пережил резкое похолодание и обильные осадки в августе

В августе 2026 года в Пермском крае произошло резкое изменение погодных условий. До 26 августа температура превышала норму, но арктическое вторжение привело к резкому похолоданию и обильным осадкам, что особенно отразилось на юге и юго-востоке региона.

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