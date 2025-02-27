Номинация «Аноры» на «Оскар» подтверждает усталость от украинской темы

+ A — Telegraph: номинация «Аноры» на «Оскар» говорит об усталости от Украины Британское издание The Telegraph предприняло попытку разобраться в феноменальном успехе киноленты «Анора» и ее номинации на кинопремию «Оскар».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии