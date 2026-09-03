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Соболев с Глушенковым разогнались в Кубке России — москвичам придется туго. Прогноз на «Зенит» — ЦСКА

Соболев с Глушенковым разогнались в Кубке России — москвичам придется туго. Прогноз на «Зенит» — ЦСКА

«Армейцам» еще и из Ростова возвращаться.Пауза после кубковых игр минимальна — в седьмом туре РПЛ «Зенит» примет на своем поле московский ЦСКА.

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