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«Реал Сосьедад» о Захаряне: «Контракт сегодня не будет подписан. Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян»

«Реал Сосьедад» о Захаряне: «Контракт сегодня не будет подписан. Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян»

Ранее сообщалось, что 20-летний хавбек прилетит в Испанию в пятницу, медосмотр в «Сосьедаде» уже запланирован.

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