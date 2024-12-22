Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Васильев
    ВОТ этому можно верить -"от того, чтобы прогнать противника раз и навсегда, мы пока далеки" . Только почему от Путина...В Курской области...
  • Василий Васильев
    Если "информация о том, как обстоят дела в Курской области с выплатами для бойцов, с их статусом стала неожиданной дл...Захват Курской об...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Импотентов приходится поучать или и дальше будут д-ть а не тр-ть"Бить Москву" - "...

Google предупреждает 2,5 млрд пользователей Gmail о новой волне фишинга

Google предупреждает 2,5 млрд пользователей Gmail о новой волне фишинга

Министерство внутренних дел России сообщает о волне фишинговых атак против пользователей Gmail. Злоумышленники, используя искусственный интеллект, копируют звонки службы поддержки Google, чтобы украсть личные данные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх