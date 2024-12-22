Google предупреждает 2,5 млрд пользователей Gmail о новой волне фишинга

Министерство внутренних дел России сообщает о волне фишинговых атак против пользователей Gmail. Злоумышленники, используя искусственный интеллект, копируют звонки службы поддержки Google, чтобы украсть личные данные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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