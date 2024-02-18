Терапевт Игнатикова назвала слабость и утомляемость признаками дефицита железа

Железо играет важную роль в организме человека, отмечает врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова. Она подчеркивает, что симптомы его дефицита включают слабость, повышенную утомляемость, головокружения, головные боли, чувствительность к физическим нагрузкам, а также бледный вид кожи, ломкость волос и ногтей.
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