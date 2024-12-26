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Мария Багреева: Москва передала 10 спортобъектов в аренду частным компаниям

Мария Багреева: Москва передала 10 спортобъектов в аренду частным компаниям

В 2023 – 2024 годах столица передала в долгосрочную аренду частным инвесторам 10 объектов спорта в целях модернизации спортивно-оздоровительной инфраструктуры города, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

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