В ЯНАО пограничники изъяли незаконно выловленную рыбу на 42 миллиона

В Салехарде пограничники поймали нарушителя, который собирался продать 177 рыб особо ценных видов, в том числе занесенных в Красную книгу России стерлядь и осетра сибирского, популяции которых сокращаются.
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