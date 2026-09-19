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FiNE NEWS

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Дети в сахалинском лагере отравились — СК уже завёл дело и ищет виновных

Дети в сахалинском лагере отравились — СК уже завёл дело и ищет виновных

Вот это поворот! Только представьте: дети приехали в лагерь «Юбилейный» на Сахалине отдохнуть, набраться сил и ярких впечатлений, а вместо этого шестеро из них оказались в больнице с классическими признаками отравления.

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