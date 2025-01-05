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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорина о «Гонке чемпионов»: «Были готовы к тому, что Терентьева попробует убежать. Она попробовала, но трасса скоростная, мы ее догнали»

Команда Сориной, Андрея Мельниченко, Виктории Сливко и Кирилла Бажина заняла 7-е место. «Изначально по плану было за четыре круга вработаться, а потом начать работать, но трасса очень узкая, тяжело было обгонять.

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