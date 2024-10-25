Премьер Вьетнама подарил Владимиру Путину символы власти — двух драконов

Фам Минь Чинь рассказал президенту России, что обозначают его подарки в виде статуэток драконов.По случаю недавнего дня рождения президент Российской Федерации Владимир Путин получил особенный подарок от премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чиня.
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