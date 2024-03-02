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Глава МИД Лавров: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Глава МИД Лавров: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Москва никогда не отказывалась от проведения переговоров с киевской стороной. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров.

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