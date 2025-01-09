Петербуржцам рассказали, как правильно утилизировать елку после праздников

Ее можно сдать в экоцентры В Петербурге 11 и 12 января с 10:00 до 20:00 в экоцентрах Комитета по природопользованию пройдет акция «Ёлочный круговорот», целью которой является сбор натуральных елок после новогодних праздников для жителей города.
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