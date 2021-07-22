Американский военный назвал угрозу для НАТО в случае конфликта с Россией

Фото: pixabay.com Американский военный специалист Себастьян Роблин на портале 19FortyFive заявил, что в случае конфликта России и НАТО, ракеты дальнего действия, запущенные из Калининградской области, будут представлять «угрозу для альянса».
Фото: pixabay.com Американский военный специалист Себастьян Роблин на портале 19FortyFive заявил, что в случае конфликта России и НАТО, ракеты дальнего действия, запущенные из Калининградской области, будут представлять «угрозу для альянса».
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