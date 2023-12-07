Российские ученые призвали не игнорировать интересы роботов

Всем привет! С вами специальный корреспондент сайта pravda-nn.ru Виктор Медиа. Теперь каждую неделю я буду делиться новостями из своего мира — мира науки, технологий, искусственного интеллекта, и рассказывать, что нового создают ученые.
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