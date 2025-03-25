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В Москве отказались от станционного проката велосипедов

В Москве отказались от станционного проката велосипедов

В Москве завершилась эпоха станционного проката велосипедов — с этого сезона станции можно использовать прежде всего для зарядки электровелосипедов и парковки, а механических байков станет меньше, и они больше не будут привязаны к станциям.

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