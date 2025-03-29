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Дорофеев забил 31-й гол в сезоне – победный в матче с «Чикаго». Форвард делит с Гертлом лидерство по шайбам в «Вегасе»

«Вегас» одержал победу над «Чикаго» (5:3) в гостях в матче регулярного чемпионата НХЛ. В третьем периоде нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил шайбу при игре в большинстве, которая стала победной для команды в матче.

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