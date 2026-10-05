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На шахте под Североуральском погиб рабочий после обрушения горной породы

На шахте под Североуральском погиб рабочий после обрушения горной породы

На шахте вблизи Североуральска возбуждено уголовное дело после гибели рабочего в результате локального обрушения горной породы.

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