МИД РФ указал на попытки внешних сил подорвать отношения России и Казахстана

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что внешние силы пытаются подорвать связи РФ и Казахстана, о чем говорит проявление ксенофобии в отношении русскоязычных граждан, которые проживают в Казахстане, передает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Российскую газету».