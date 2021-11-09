МИД РФ указал на попытки внешних сил подорвать отношения России и Казахстана

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что внешние силы пытаются подорвать связи РФ и Казахстана, о чем говорит проявление ксенофобии в отношении русскоязычных граждан, которые проживают в Казахстане, передает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Российскую газету».
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