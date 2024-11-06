Тест, с которым не справятся те, кто родился в СССР: угадайте советский мультфильм по одной цитате

Проверьте себя! «Вовка в Тридевятом царстве»«Нафаня!», — кричит домовенок Кузя, а мы с легкостью можем закончить его фразу: «Сундук отняли! Сундук со сказками!».
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