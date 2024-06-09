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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шевченко о заявлении СКА про пожар на «СКА-Арене»: «Дело стало еще запутанней. Зачем алиби предъявлять. Кто просил?»

На «СКА-Арене» в ночь на 9 июня произошел пожар – возможно, из-за неисправной проводки. Обгорела поверхность стадиона, часть трибуны и видеобортики, площадь пожара составила около 225 квадратных метров.

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