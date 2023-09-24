Иммобиле – 1-й за 10 лет итальянец с 250 очками по «гол+пас» в топ-5 лиг

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле реализовал пенальти в матче Серии А с «Монцей» (1:1). 33-летний игрок стал первым с сезона-2012/13 итальянцем, поучаствовавшим в 250 голах в топ-5 лиг Европы.
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