В Хабаровске водитель автобуса начал оскорблять и высаживать пенсионерку из транспорта после её замечания

Женщина, являющаяся инвалидом, попросила его открыть переднюю дверь для входа. В ответ мужчина заявил, что инвалидам в его автобусе нечего делать, а заметив съёмку, сказал, что автобус "сломался" и двигаться не будет.
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