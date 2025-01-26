Сланцевики США: Уолл-стрит помешает планам Трампа резко увеличить добычу нефти

Объем нефтедобычи при Трампе будет расти медленнее, чем при Джо БайденеReuters читайте на monocle.ruОбъем нефтедобычи при Трампе будет расти медленнее, чем при Джо БайденеНа призыв Дональда Трампа организовать нефтяной бум Уолл-стрит, считает Financial Times со ссылкой на американских сланцевиков, отреагировал нежеланием одобрять кредиты и инвестиции в бурение скважин.