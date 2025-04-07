Хавбек «Болоньи» Ндойе пяткой забил «Наполи», находясь спиной к воротам. Мяч перелетел Жезуса, попал в перекладину и отскочил в сетку

«Болонья» дома сыграла вничью с «Наполи» (1:1) в 31-м туре Серии А. Ндойе на 64-й минуте ответил на гол Андре-Франка Замбо-Ангисса, который открыл счет на 18-й.
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