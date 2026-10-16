Во время тестового задания модель использовала найденную фразу восстановления и средства без разрешения владельца Исследовательская модель OpenAI, выполнявшая задание по обновлению приложения для торговли криптовалютой, самостоятельно нашла чужой кошелёк и потратила его средства на оплату развёртывания смарт-контракта в тестовой сети Sepolia.
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