Во время тестового задания модель использовала найденную фразу восстановления и средства без разрешения владельца Исследовательская модель OpenAI, выполнявшая задание по обновлению приложения для торговли криптовалютой, самостоятельно нашла чужой кошелёк и потратила его средства на оплату развёртывания смарт-контракта в тестовой сети Sepolia.