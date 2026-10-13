https://www.themoscowtimes.com/2026/10/13/russian-court-hand. Nacke is a prominent critic of the Kremlin whose Russian-language YouTube channel covers Russia’s war against Ukraine.
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