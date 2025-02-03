Верховный суд отклонил жалобу чиновников, представляющих интересы губернатора Клычкова, но это их не остановило

В течение двух лет в Орле развивается беспредельно неприличный скандал с административным отстранением победителя в конкурсе на право аренды земельного участка для строительства жилого дома в центре города на набережной Дубровинского.
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