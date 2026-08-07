Российские гроссмейстеры сыграют на международном турнире в Париже

Российские гроссмейстеры Ян Непомнящий, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев и Александр Грищук с 11 по 15 августа сразятся с сильнейшими шахматистами планеты за призовой фонд более 120 миллионов рублей на турнире Esports World Cup (EWC) в Париже.