Генерал МВД Сергей Мальков © 50.мвд.рфБывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Подмосковью генерал-майору внутренней службы Сергею Малькову, обвиняемому в хищении служебного моторного топлива, предъявили дополнительные обвинения в получении взятки в особо крупном размере и в незаконном создании фирмы.