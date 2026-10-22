Генерал МВД Сергей Мальков © 50.мвд.рфБывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Подмосковью генерал-майору внутренней службы Сергею Малькову, обвиняемому в хищении служебного моторного топлива, предъявили дополнительные обвинения в получении взятки в особо крупном размере и в незаконном создании фирмы.
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