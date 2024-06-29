Действуйте смело: три хороших дня в июле 2024 года согласно лунному календарю Алёна ЮрьеваВторой месяц лета приносит не только долгожданное тепло, но и возможность использовать влияние Луны для достижения своих целей.
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