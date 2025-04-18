В США удивились плану Мерца по Украине

... сам то понял, что сказал??????? Не иначе из бандерья или соплежуев.

виталий панов

Потомку Третьего рейха без разницы какое приветствие произносить-Хайль Гитлер,или Слава Украине!Потому что он не на видел Советский Союз,а теперь Россию!Не может простить поражения фашистской Германии,а теперь потомку Бандеры Зеленскому снова поражения от России!