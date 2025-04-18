Политика как он...
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Политика как она есть

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    в Германии у власти одни гитлеровсконациские потомкиВ США удивились п...

В США удивились плану Мерца по Украине

В США удивились плану Мерца по Украине

Возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет рискнуть и сделать Берлин прямой стороной конфликта на Украине.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... сам то понял, что сказал??????? Не иначе из бандерья или соплежуев.
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9 час.
Fialka
в Германии у власти одни гитлеровсконациские потомки
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4 час.
виталий панов
Потомку Третьего рейха без разницы какое приветствие произносить-Хайль Гитлер,или Слава Украине!Потому что он не на видел Советский Союз,а теперь Россию!Не может простить поражения фашистской Германии,а теперь потомку Бандеры Зеленскому снова поражения от России!
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3 час.
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