Эксперты рассказали, как в 2024 году подорожает коммуналка в РФ и как на ней сэкономить Ирэн ОрлонскаяВ соответствии с установленными нормами, каждый год происходит регулярное повышение тарифов на коммунальные услуги, и 2024 год не будет исключением.