«Дорога победы»: как Волжская рокада изменила ход Великой Отечественной

Таких темпов строительства не знали никакие путеукладчики мира – почти тысячекилометровую Волжскую рокаду (рокадой называют дорогу, которая идет вдоль линии фронта) в 1942 году проложили всего за 6 месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии