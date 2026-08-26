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«Хочу, чтобы ни у кого ни на секунду не возникло мысли о напрасно потраченных силах и времени»: Ваня Дмитриенко заменит Егора Крида в 13-м сезоне «Голос.Дети»

«Хочу, чтобы ни у кого ни на секунду не возникло мысли о напрасно потраченных силах и времени»: Ваня Дмитриенко заменит Егора Крида в 13-м сезоне «Голос.Дети»

20-летний Ваня Дмитриенко станет наставником 13-го сезона вокального проекта «Голос.Дети». Он займёт красное кресло, которое ранее занимал Егор Крид, участвовавший в предыдущих сезонах шоу.

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