Россию изолировали от мировой катастрофы

Игорь Кузнецов В принципе любая информационная сеть (если она не защищена) подвержена сбоям по разным причинам. Необходимоть иметь собственное программное обеспечение для нас очевидна. А кто-то даже не выбрасывает факс.

Nina Roytvarf Правильно пишет мужик, но есть один ньюанс- все было восстановлено уже в тот же день.