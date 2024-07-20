Если кому-то из граждан государств, имеющих счастье не входить в «великую западную цивилизацию», требовался решающий аргумент в пользу развития национальных компьютерных систем — они его получили.
Россию изолировали от мировой катастрофы
Комментарии
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Игорь Кузнецов
В принципе любая информационная сеть (если она не защищена) подвержена сбоям по разным причинам. Необходимоть иметь собственное программное обеспечение для нас очевидна. А кто-то даже не выбрасывает факс.
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4 час.
Nina Roytvarf
Правильно пишет мужик, но есть один ньюанс- все было восстановлено уже в тот же день.
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29 мин.
Natalija Osminina
Они в любом случае откажутся от своих долгов. А доллар у них свой в ходу, местного разлива.
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15 мин.
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