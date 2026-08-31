Силиконовый коврик убрал из-под кастрюли: нашел ему на кухне совсем другую работу

Силиконовые коврики под горячее — это водостойкий гибкий материал, который при желании можно использовать и другими способами.
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