Новая дорога свяжет Хорошево-Мневники и Покровское-Стершнево

Три новые трассы, включая дорогу на Северо-Западе столицы, построят по концессионным соглашениям. «Трассы снизят загруженность существующих дорог и улучшат транспортную доступность девяти районов города, где живут около 1,3 млн человек», — написал Сергей Собянин в своём телеграм-канале.