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NYT: Сотрудники Секретной службы США массово увольняются из-за переработок

NYT: Сотрудники Секретной службы США массово увольняются из-за переработок

Секретная служба США столкнулась с массовым увольнением сотрудников, обусловленным переработками, фаворитизмом при найме, а также трудностями в внедрении современных технологий, сообщает газета New York Times.

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