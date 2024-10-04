NYT: Сотрудники Секретной службы США массово увольняются из-за переработок

Секретная служба США столкнулась с массовым увольнением сотрудников, обусловленным переработками, фаворитизмом при найме, а также трудностями в внедрении современных технологий, сообщает газета New York Times.
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