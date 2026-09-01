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stroimdom21

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Как я спасаю томаты от перелива: пять тревожных сигналов и план восстановления

Как я спасаю томаты от перелива: пять тревожных сигналов и план восстановления

Каждый сезон начинается с надежды на крепкую рассаду, но иногда забота оборачивается проблемой. Желание дать растениям больше влаги приводит к тому, что корни оказываются в болоте, а листья начинают сигнализировать о беде.

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