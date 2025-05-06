Президент Кубы и Александр Беглов открыли выставку «О, Гавана! Транзит...» в Петербурге

Мигель Диас-Канель сказал, что экспозиция свидетельствует о стремлении расширять культурное взаимодействие двух государств Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель и губернатор Петербурга Александр Беглов открыли в Смольном выставку «О, Гавана! Транзит.
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