Президент Кубы и Александр Беглов открыли выставку «О, Гавана! Транзит...» в Петербурге

Мигель Диас-Канель сказал, что экспозиция свидетельствует о стремлении расширять культурное взаимодействие двух государств Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель и губернатор Петербурга Александр Беглов открыли в Смольном выставку «О, Гавана! Транзит.