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Регионы России

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Xiaomi представила в Индии смартфон Poco X8 Power с аккумулятором на 10 000 мА·ч

Xiaomi представила в Индии смартфон Poco X8 Power с аккумулятором на 10 000 мА·ч

Компания Poco, принадлежащая Xiaomi, представила на индийском рынке новый смартфон Poco X8 Power. Главной особенностью устройства стал кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч, что значительно превышает показатели большинства современных моделей.

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