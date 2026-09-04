Xiaomi представила в Индии смартфон Poco X8 Power с аккумулятором на 10 000 мА·ч

Компания Poco, принадлежащая Xiaomi, представила на индийском рынке новый смартфон Poco X8 Power. Главной особенностью устройства стал кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч, что значительно превышает показатели большинства современных моделей.
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