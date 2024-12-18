Захарова заявила о наличие доказательств применения ВСУ боеприпасов с фосфором

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что использование белого фосфора ВСУ указывает на наличие у Киева химического оружия, которое не было уничтожено в соответствии с международными стандартами.
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