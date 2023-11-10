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Сотрудники ФБР изъяли мобильный телефон и iPad у мэра Нью-Йорка

Сотрудники ФБР изъяли мобильный телефон и iPad у мэра Нью-Йорка

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Сотрудники ФБР конфисковали у мэра Нью-Йорка Эрика Адамса мобильные телефоны и iPad в рамках предполагаемого коррупционного расследования, сообщили в газете Nеw York Times со ссылкой на источники.

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