Сотрудники ФБР изъяли мобильный телефон и iPad у мэра Нью-Йорка

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Сотрудники ФБР конфисковали у мэра Нью-Йорка Эрика Адамса мобильные телефоны и iPad в рамках предполагаемого коррупционного расследования, сообщили в газете Nеw York Times со ссылкой на источники.