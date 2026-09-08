Фокальная терапия рака простаты часто применяется не по профилю риска

Ретроспективный анализ Национальной базы данных по онкологии (National Cancer Database, NCDB) показал, что фокальная терапия — метод локального уничтожения опухоли при раке простаты с минимальным воздействием на окружающие ткани — применялась лишь у небольшой доли американских пациентов, а примерно в половине задокументированных случаев её использование не соответствовало критериям риска, разработанным авторами.
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