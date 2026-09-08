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Пронедра

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Фокальная терапия рака простаты часто применяется не по профилю риска

Фокальная терапия рака простаты часто применяется не по профилю риска

Ретроспективный анализ Национальной базы данных по онкологии (National Cancer Database, NCDB) показал, что фокальная терапия — метод локального уничтожения опухоли при раке простаты с минимальным воздействием на окружающие ткани — применялась лишь у небольшой доли американских пациентов, а примерно в половине задокументированных случаев её использование не соответствовало критериям риска, разработанным авторами.

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