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Царьград

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Московский военный округ создаст отряды FPV-перехватчиков резервистов

Московский военный округ создаст отряды FPV-перехватчиков резервистов

В Московском военном округе формируют специализированные отряды FPV-перехватчиков из резервистов для защиты критически важных объектов.

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