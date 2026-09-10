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Цена на нефть Brent превысила 105 долларов за баррель впервые с мая 2026 года

Цена на нефть Brent превысила 105 долларов за баррель впервые с мая 2026 года

Цена на нефть марки Brent поднялась до 105,8 долларов за баррель, достигнув максимума с 22 мая 2026 года, согласно данным котировок.

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