Зачем Турции зона свободной торговли со страной-банкротом

Анкара ратифицирует соглашение о свободной торговле с Украиной. Документ, который ждал одобрения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана более двух лет, наконец реализует идею, впервые предложенную в 1998 году.
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