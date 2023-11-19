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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яннис Адетокумбо стал самым молодым игроком в истории, достигшим отметки в 16 000 очков, 7 000 подборов и 3 000 передач за карьеру

В субботу «Милуоки» обыграл «Даллас» и одержал девятую победу в сезоне. Яннис Адетокумбо закончил игру с 40 очками, 15 подборами и 7 передачами, чем вписал свое имя в историю.

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