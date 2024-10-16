Житель Москвы обнаружил змею в арендованном каршеринговом автомобиле

В Москве произошел странный случай, связанный с арендой автомобиля через каршеринговый сервис. Житель города забронировал автомобиль, припаркованный на Молодогвардейской улице, но после того, как сел за руль, наткнулся на необычного "пассажира".
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